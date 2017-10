Con relación el estado de salud de De Vido, su abogado defensor, Maximiliano Rusconi, señaló en radio Rivadavia que -por el momento- no se solicitó la prisión domiciliaria. "Trascendió lo de la domiciliaria pero por ahora no hemos pedido nada. Lo único que le avisamos al juez es que es insulinodependiente y de modo intenso. Es una persona que tiene que autoinyectarse entre dos y hasta siete u ocho veces por día. Y eso no tiene horarios fijos. Le avisamos al juez que no le saquen esa insulina. De hecho, llevó insulina para unos 10 días", reveló.