Los expedientes contra los ex funcionarios continúan. De Vido tiene una condena de cinco años y ocho meses de prisión por la tragedia de Once que no está firme porque se encuentra bajo revisión de la Cámara Federal de Casación Penal. Actualmente está siendo juzgado en dos procesos: el juicio oral por las presuntas irregularidades en la obra pública junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros acusados y por la compra de trenes chatarra a Croacia y Ecuador.