Consultado sobre dónde regirá la resolución, informó que la Ley Nacional de Interrupción Legal del Embarazo “es para todas las provincias”, “si quieren adoptar o no el protocolo será una cuestión de cada gobierno”. En ese sentido adelantó que la semana que viene se reunirá con los ministros de todas las provincias “para conversar de este tema y buscar que no sea un elemento de confrontación, sino la adecuación a una norma que tiene que ver con cumplir las leyes en Argentina. En el fondo, el que no quiere protocolo, no quiere que se cumpla la ley” , enfatizó.