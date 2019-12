“No quiero cargos políticos ni nada parecido. Sólo vengo a ayudar en lo que pueda”, aclaró la esposa del ex presidente ante la convocatoria de Arroyo al Consejo del Hambre. No está claro aún qué lugar ocupará en la estructura contra el hambre y desde el Ministerio de Desarrollo Social no dieron precisiones al respecto. Pero Arroyo la quiere tener cerca porque cree que su trabajo en la provincia de Buenos Aires y en la Nación en 2002 fue clave para sortear las crisis sociales.