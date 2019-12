El calvario que sufrió un ex jugador de River por las críticas y el rumor de que era hincha de Boca: “En redes sociales debo tener a 10.000 personas bloqueadas”

Surgió de las divisiones inferiores como una de las grandes promesas, pero no logró asentarse y padeció haber quedado en el blanco de los fanáticos del Millonario: “Una vez se filtró mi número de teléfono, me llovían mensajes de Whatsapp. No sabía cómo manejarlo”