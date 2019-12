“Muchos dirigentes nos decían que había que cambiar la consigna. Estos que se la pasan estudiando todo y nunca resuelven nada. Entonces me ponía nerviosa cada vez que en un acto empezaba el “Vamos a volver”. No había un lugar en dónde no lo cantara. Entonces uno se termina convenciendo de que puede ser una construcción marquetinera”, explicó.