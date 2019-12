“Permítanme también recordar en esta hora a tres personas que me signaron en la vida. Quiero recordar a mi madre que me marcó con su ejemplo. Quiero recordar a Esteban Righi quien me inculcó como nadie los mejores valores del Estado de Derecho. Y quiero recordar a Néstor Kirchner, quien en el año 2003 me permitió participar de la maravillosa aventura de sacar a la Argentina de la postración”, sostuvo Alberto Fernández.