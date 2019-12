Visitas de allegados y externos. Se calcula que en las oficinas de Puerto Madero circularon más de 350 personas para ver a Fernández o algún allegado. Entre dirigentes del Frente de Todos, ex presidentes, empresarios, gobernadores e intendentes, sindicalistas o legisladores se estima que el ahora presidente mantuvo más de 200 horas de reuniones teniendo en cuenta que comenzaba sus actividades desde las 8 y no paraba hasta pasadas las 19 todos los días. “Alberto trataba de recibir a todos pero cuando vimos que no se podía se fijaron prioridades”, explicó a Infobae un referentes del Frente de Todos que estuvo encerrado en las oficinas de la calle Ezcurra hasta anoche. En ese rango de prioridades el presidente electo recibía a gobernadores, algunos intendentes, legisladores que sabía que iban a ocupar un lugar clave en su gobierno, ex presidentes como Eduardo Duhalde o el paraguayo Duarte Frutos y embajadores extranjeros.