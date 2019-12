El rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, Federico Thea; el ex presidente de la Comisión Nacional de Valores, Cristian Girard, las economistas Mara Ruiz Malec y Laura Goldbert; el ex subsecretario de Relaciones Financieras, Agustín Simone y el ex vocal del Directorio de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, Matías Ginsberg también serán parte del gobierno de Kicillof. Todos ellos forman el círculo más chico.