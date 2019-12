“El discurso del gobierno, comentado y amplificado por los medios de comunicación, fue que yo no había querido ir a entregar los atributos del mando al Presidente electo. ¡No señores… señoras!…. La ‘justicia’ me lo había prohibido” , sostuvo la ex presidenta en la carta que dio a conocer por las redes sociales, un día antes de asumir como vicepresidenta.