Mientras la Justicia analiza los planteos, en el informe elaborado por la Dirección de Información Parlamentaria de la Cámara baja, se establece que la ley de Paridad de Género (Nº 27.412) “no determina ningún plazo de inicio de su vigencia ni su aplicación retroactiva. Por lo tanto, cabe aplicar el principio general establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 7: Las leyes no tienen efectos retroactivos, sean o de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales”.