En el seno del nuevo gobierno, como era de esperar, las declaraciones a Infobae fueron las políticamente correctas. “Imagino una muy buena relación” y “tenemos la obligación de buscar la mejor ligazón posible con los vecinos, independientemente de la ideología que tengan”, manifestó el senador Alvaro Delgado, muy cercano al futuro mandatario. “Entiendo que se aprende sobre la experiencia y me parece que de los dos lados va a haber una actitud de apertura y búsqueda de buen diálogo” y “además, las declaraciones de Alberto Fernández han sido positivas, inclusive señalando que tiene un muy buen vínculo con Lacalle padre”, dijo Pablo Mieres, senador y referente del PI, que suena para integrar el futuro gabinete. Sí confirmaron ambos que no hubo aún ningún contacto con Alberto Fernández ni con nadie de su equipo. Y aseveraron que en breve se producirá un encuentro, aunque no dieron fechas.