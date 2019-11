Tradicionalista, católico y miembro como toda su familia del Partido Nacional, Lacalle Pou posee una formación con algún síntoma de flexibilidad. Dijo que se arrepintió de no haber votado, como senador, a favor del matrimonio igualitario. ¿Su agenda registrará avances en ese sentido? Seguramente no se muestre permeable a un tema más sensible para sus seguidores como el aborto. Y tal vez ordene una revisión de una ley que dividió a Uruguay en diciembre de 2013: la legalización de la producción del cannabis bajo ciertos parámetros.