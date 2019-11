Los ex presidentes también tuvieron su show mediático con entrevistas en la puerta de las oficinas de Fernández incluidas. Fueron los casos de Duhalde y el ex presidente de Paraguay Duarte Frutos. Este último llegó para transmitir su apoyo a Fernández y hablar de un nuevo programa de renegociación de la deuda que Paraguay tiene con la Argentina por la construcción de la represa Yaciretá. Y Duhalde llegó para ver al presidente electo con un mensaje bien definido: “Al FMI no se le puede pagar y tendrá que esperar”, dijo. Un eufemismo similar reiteró horas más tarde el mismo Fernández.