El presidente electo Alberto Fernández pidió la liberación de los ex funcionarios que continúan detenidos y sobre los cuales todavía no pesa una sentencia firme. “ No tengan dudas de que están mal detenidos en la mayoría de los casos ”, aseguró en una extensa entrevista en radio Colonia. Y analizó: “ ¿Por qué el que supuestamente recibió coimas está detenido y el que las pagó no? Ninguno de los dos tiene que estar preso ”.