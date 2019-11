Otros estudiantes se sumaron arrobando a Fernández. “Querido @alferdez rindo el lunes y estoy por largarme a llorar porque no llego. Un saludo tuyo u me presento como guerrera”. El ex jefe de Gabinete del kirchnerismo continuó con sus mensajes de apoyo: “Estudia y presentate!!! Un esfuerzo más y llegas. Nunca hay que aflojar. No lo hagas vos. Estudia y rendí. Vas a aprobar”.