¿En qué sí son comparables? Todo totalitarismo, como lo dice la expresión, tiene una visión unificada del mundo que quiere y por lo tanto equivocada, porque el mundo no es unificable. El mundo es muy complejo. Es muy complejo. Nigeria no es lo mismo que Argel. El Magreb no es lo mismo que Egipto. Israel no es lo mismo que Jordania. Entonces, a mí me parece que hay un remedio para esa heterogeneidad que debe vivir más o menos armónicamente que es el multilateralismo. La Unión Europea es cara, pero como decía aquella vieja propaganda de Grundig creo que era, caro pero el mejor, ¿no? El multilateralismo es caro, la institucionalidad es cara, las integraciones son caras, pero son lo mejor. Porque lo otro que te pasa es lo siguiente, cosa en la que nosotros prestamos poca atención en Argentina. El discurso de Trump, recepción en la última Asamblea General de Naciones Unidas, empieza diciendo así: “En esta patria que Dios me bendijo y puedo gobernar desde que soy presidente invertí 3 puntos, 5 trillones de dólares, en hacer de nuevo las Fuerzas Armadas, espero no tener que utilizarlas”. Esto para empezar. Y después dijo: “Pobres de los que creen en el multilateralismo, el futuro será de los patriotas, vuelvan a sus países que tienen tradiciones, que tienen cosas maravillosas, váyanse a sus países. Y el multilateralismo olvídenselo. Amen a sus países”. Entre decir eso y decir “no se junten para que los cace de a uno” no hay que ser demasiado vivo. Entonces eso es lo que tienen los totalitarismos de negativos. Y eso es lo que también tienen los largos procesos políticos. Mirá los romanos, que no eran compañeros tontos, las primeras magistraturas eran colegiadas para el control recíproco, anuales para que no se acostumbraran al boato, y no reelectivas para que no se enviciaran con el poder. Hay sabiduría en eso, ¿no?