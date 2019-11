Macri ya no hace referencia al concepto de la traición cuando es asaltado por un hecho político que no estaba en su radar. Sin embargo, la acción unilateral de Rubinstein lo acercó a ese concepto moral que utilizó con asiduidad al comienzo de su mandato. El Presidente conoce al ex secretario de Salud y entiende -como sucede con la mayoría de los radicales- que es orgánico e incapaz de jugar semejante apuesta en soledad y sin padrino orgánico.