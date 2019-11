— A ver, no hubo ninguna propuesta, ninguna. Con lo cual ni siquiera la estoy considerando porque no existió. Quiero que quede claro, no hubo ninguna propuesta así que no hay nada bajo análisis. Yo hace ocho años que estoy en el Poder Legislativo y muchas veces por supuesto que he considerado en toda esta etapa la posibilidad de ir al Ejecutivo, sea ahora, en cuatro años o cuando sea. En algún momento me gustaría tener alguna función ejecutiva. No significa que vaya a ser ahora porque por supuesto el único lugar oficialista que hoy tenemos sería en la ciudad de Buenos Aires. Pero si existiera algún ofrecimiento en ese sentido lo evaluaría. Pero hoy por hoy no hay ningún ofrecimiento.