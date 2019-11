-En principio porque genera una competencia desleal con los que les dan trabajo a los trabajadores que yo represento. No pagan los mismos impuestos. No hacen las mismas retenciones. No tienen costo de regulación. Ni siquiera tienen observaciones en materia de lavado de dinero sobre los dineros que prestan. Además es claro que funcionan como un banco porque toman ahorro público y lo prestan. Y salvo un banco, no debería hacerlo nadie más, porque si no están fuera de la ley.