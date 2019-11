Escuchando a Francisco he aprendido mucho, pero me asombra el escaso profesionalismo de quienes repiten muletillas sin investigar un poco más a fondo su pensamiento y su propia trayectoria. Ahora que ya pasaron las elecciones, puedo contar que tiempo atrás le escuché hablar muy bien de Lavagna. Sin embargo, no hubo fotos con él dando vueltas por todos los medios. Lo mismo ocurre con otras personas que muchos sabemos que él valora bastante -de distintos partidos políticos- pero que no han aparecido promovidas por él, como dicen que hace. ¿Cuántos periodistas han sido capaces de descubrir y analizar esa información?