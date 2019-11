En el oficialismo están divididos con respecto a la postura que tomaron sobre lo sucedido en Bolivia. Mientras que el sector del PRO entiende que no hubo un golpe de Estado, los de la UCR y la pata peronista de Cambiemos advierten lo contrario. No hay una posición conjunta definida sobre el tema. Por eso aún no está resuelto si habrá una posición orgánica o actuarán en forma dividida.