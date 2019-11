En particular, se mostró preocupado por las situaciones de violencia que pudieran producirse “desde uno u otro lado” en una situación compleja, que él mismo definió como “crisis institucional”. Pidió “prudencia y ponderación” para analizar lo que sucede en el vecino país y condenó más explícitamente “la violencia de quienes atacaron al pueblo boliviano”, aunque no evitó una referencia a “los que saquearon la casa de Morales y otras iniquidades que son inadmisibles". Aclaró que no hubo pedido de asilo a la Argentina de parte del ex presidente ni del ex vicepresidente, como tampoco consta que haya solicitado el ingreso al espacio aéreo argentino.