Vidal no lo podía decir en público, pero estaba dispuesta a ponerse el traje de candidata presidencial. De hecho, no quería volver a reelegir como gobernadora. Después, no le quedó alternativa. Jugó para ganar. Perdió. Se quedó sin nada. Y su figura dejó de ser inmaculada. Ahora tiene el desafío de liderar desde el llano. Un rol en el que hasta ahora no había incursionado.