Durante su gira por México, el presidente electo Alberto Fernández le brindó una entrevista al ex mandatario de Ecuador, Rafael Correa. Durante esa conversación se refirió a la deuda que tiene el país con el FMI y a cuáles son sus planes a partir del 10 de diciembre, cuando asuma el poder. “El mundo tiene que entender que no somos Macri. Nosotros no mentimos. No podemos pagar en las condiciones en las que está la economía argentina” , afirmó.