Fernández cree que la propuesta que predomina en el Grupo Lima no conduce a ningún lado y que las decisiones del presidente interino Juan Guaidó no sirven para garantizar una transición ordenada. Sin dudas, su probable reunión bilateral con Trump servirá para explicar por qué sostiene esta posición y escuchar que el presidente de los Estados Unidos considera que, en principio, Maduro no puede formar parte de la mesa de negociaciones.