El regreso de Fernández está previsto para el miércoles 6 y genera mucha expectativa la posibilidad de que vuelva con anuncios sobre las conversaciones que mantenga en el DF o que aproveche el tiempo y la distancia para tomar algunas decisiones. De todos modos cerca suyo aseguran que no habrá confirmación de gabinete sino hasta la última semana de noviembre, tal vez unos días antes pero no más. La razón: no quiere filtraciones de información sobre medidas que impulsará y especialmente intenta evitar el desgaste político y mediático de quienes sean sus elegidos.