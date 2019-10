El armado legislativo lo va a llevar adelante Graciela Camaño. Es la dirigente con más experiencia que tiene la fuerza política. Será la encargada de juntar, uno por uno, a los diputados que no quieran sumarse al Frente de Todos o que no tengan una base de referencia dentro de la cámara. En la lista de posibles integrantes hay legisladores de Salta, Mendoza y Santa Fe que no tienen una pertenencia definida. En el horizonte también aparece la posibilidad de lograr un acercamiento con los cuatro diputados cordobeses que ingresarán al recinto y que responden al gobernador Juan Schiaretti, quien ha marcado distancia del Frente de Todos.