Por tercera semana consecutiva, Lázaro Báez no se presentó en el juicio oral en su contra. Aunque su defensa pidió que declare, el empresario se sigue negando a ser trasladado desde la cárcel de Ezeiza. El argumento formal es que todavía no declararon todos los testigos. Pero según pudo saber Infobae, el empresario no estaría convencido de declarar en este momento del juicio.