Zlatanoff, funcionario de carrera en el Estado, fue el más damnificado ya que debió ser atendido por lesiones en el cuerpo y cortes en su mano derecha. “Entró una facción de ATE con la que siempre hemos tenido problemas reclamando la reincorporación de los 260 despedidos en febrero de 2018. Me tiraron al suelo y me patearon la espalda, los omóplatos y los hombros. Por suerte no me pegaron ni en la cabeza ni en la cara ”, contó a Infobae.