Por su parte, Kicillof se mostrará con Cristina Kirchner en el cierre de campaña del jueves en La Plata. Aún no está definido el lugar donde se dará ese cierre, pero está confirmado que irá la ex presidenta y candidata a vice del Frente de Todos. Alberto Fernández no será de la partida, aunque el candidato presidencial del kirchnerismo estuvo en estos días reforzando también la campaña bonaerense de Kicillof. De hecho, anteayer hizo su pasada por Olavarría de la mano de Sergio Massa para apoyar el intendente Federico Aguilera,