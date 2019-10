Y de nuevo volvió a dirigirse a su principal opositor cuando le tocaron los 30 segundos de profundización del debate: “Lo único que reconoce Fernández es haber normalizado el INDEC, ahí empezó la mentira y la discrecionalidad, nosotros normalizamos todas las estadísticas no solo la del INDEC, para que los argentinos sepamos dónde estamos”. Y volvió a enfocarse en él cuando buscó herirlo al asegurar que “Alberto Fernández dijo una sola verdad en la campaña, ‘Cristina y yo somos iguales’, ellos quieren una justicia militante, periodistas militantes, no les molesta la corrupción. No somos lo mismo”.