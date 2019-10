— Casi no existen ya en la forma anterior. En la forma que yo conocí cuando yo crecí. Era una, la verdad fue una granja socialista ¿no? Pero el ser humano no quiere compartir tanto las cosas. Yo, claro, como una niña, nosotros no tenemos privado, nada. Aun nuestras ropas dentro de un año pasaban a otro y nosotros recibimos del otro. Pero tuvimos una, cómo se llama, no sé cómo decir esto en castellano, algo donde ponemos los libros que estamos leyendo ahí, juntamos, no sé, piedras, cosas así, si alguien tocó esta parte que fue privada uy, uy, uy (risas). Y no tuvimos nada allá, fueron piedras y nada, y hojas. Entonces parece que el ser humano quiere, y nadie tenía nada. Entonces no estaba la idea de ser rico o ser pobre. Pero nosotros como niños ya sabemos que es muy importante decir bueno, esto es mío. Nadie toca esto que es mío. Entonces el ser humano no es socialista aparentemente.