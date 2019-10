Quizá, uno de los preconceptos a los que hace referencia tiene que ver con el rol de la mujer en las sociedades árabes, sobre todo la restricción de las libertades individuales. “Mi padre siempre me ayudó y me aconsejó que luchara en lo que creía, y que rompiera los moldes, todo lo contrario a lo que se pueda pensar del rol de la mujer en mi religión. Me empujaron y me ayudaron a que me desarrolle profesionalmente y mi padre decía que el siglo que viene es el de las mujeres, que me prepare”, señaló.