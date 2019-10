"Superar la crisis argentina exige generar dólares. No hay otra. No hay otra que generar dólares. Argentina tiene que plantearse cómo hacer para generar más dólares que los que tiene". "No hay manera de resolver esos constantes choques que la Argentina tiene por la falta de dólares si no se modifica la matriz productiva". "No es algo sencillo modificar la matriz productiva. Es algo que necesita tiempo, es algo que no da rédito político pero es la única manera de resolver el problema: de eso estoy convencido".