La referente de Juntos por el Cambio concluyó refiriéndose al Encuentro Nacional de Mujeres que se llevó a cabo el último fin de semana en la ciudad de La Plata. “Yo soy feminista, presenté la mayor cantidad de leyes de igualdad de oportunidades”, resaltó pero criticó: “Ser feminista no significa dejar de ser mujer”. Así se refirió a “la prepotencia de mujeres haciendo un ‘tetazo’ frente a la Catedral es grotesco”. “Yo quiero ser mujer, no el machismo inverso, no queremos machos crueles vestidos de mujeres, no queremos que se toque lo sagrado. Así como tenemos que aceptar y querer la diversidad, hay que respetar el derecho de la relación de hombres y mujeres con Dios”, declaró.