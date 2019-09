El otro aspecto sobre el cual los equipos de campaña no se habían puesto de acuerdo era la posibilidad de contar con algún apunte en papel – no en formato electrónico- en el atril como ayuda memoria. Al respecto los camaristas resolvieron que solo se permitirá en el atril de cada candidato lapicera y hojas de papel en blanco, ambos provistos por la organización. “Fue la propuesta original de la Cámara y es como se hizo en 2015”, explicaron en el equipo de Fernández, que fueron unos de los que propusieron que los candidatos no tuvieran apuntes.