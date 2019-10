No se dejen robar la libertad. Eres libre solo cuando gastas tiempo de tu vida en aquellas cosas que te motivan sin joder a otro. La felicidad es también un poco de solidaridad. No sé el rumbo que va a tener la Argentina, va a salir de la angustia, salió mil veces, es un país riquísimo y quizá su desagracia está ahí, en el exceso de riqueza que tienen. No se olviden de los miles que no pueden venir a la universidad. El ser universitario no es un privilegio es una obligación de servir a su pueblo y no para oprimirlo.