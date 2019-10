Sería muy cuidadoso. Es cierto que hay un gran desconocimiento. Pero cuando hay críticas la gente no lo hace porque no conoce. Hay fundamentación de muchas cosas que se deben mejorar, tarea para la cual he sido designado en el Consejo. Y también desde la justicia no se sabe dar el mensaje adecuado. En 2019 ya no se puede hablarle a la gente en términos jurídicos o en latín cuando la gente tiene que estar más cerca de la justicia y para eso hay que acercarle la justicia a la gente.