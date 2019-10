No es el primer funcionario del oficialismo que sale a cruzar a Kicillof. Ayer la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se sumó a la polémica y dijo que “los narcotraficantes no son pobres ni desocupados, son millonarios”. Además, consideró que lo más importante es “trazar una línea muy clara entre los que estamos del lado de los que condenamos el narcotráfico, y aquellos que justifican el negocio". Y agregó: "No hay justificación”.