-Antes que reconstruir hay que parar la caída. El 10 de diciembre hay que hacer cuatro medidas: hay que garantizar el acceso a la canasta básica, no hay política social posible sino, que incluya Ley de góndolas, apoyar la economía popular; después hay que crear un gran sistema de crédito no bancario, a tasa del 2 o 3% anual con los mismos fondos que tiene el área social, sin nada raro, sin nuevos impuestos, reasignando partidas internas para maquinas y herramientas, y empezar a desendeudar a las familias; tercero, hay que cuidar la industria textil donde trabajan mujeres y jóvenes, hay un altísimo nivel de desocupación en estos sectores; y por último hacer mucha obra pública y mano de obra intensiva. Con estas cuatro cosas nosotros paramos la caída, después hay que reconstruir. Lo que yo digo no tiene impacto fiscal, hay que reorganizar partidas que ya existen.