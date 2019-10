Cada invitado tenía una silla blanca con su nombre, aunque finalmente hubo muchos más de lo previsto que siguieron el acto de pie. Béliz tenía reservada su ubicación en primera fila pero cuando llegó, o él quiso o alguien pidió por él, terminó sentado en la segunda fila. No fue un desaire sino un pedido, de él o de alguien, para no tener tanta centralidad. Entre los que estaban de pie hubo otra figura que llamó la atención: José ‘Pepe’ Scioli, el hermano de Daniel Scioli que hasta que Miguel Pichetto aceptó acompañar a Mauricio Macri, lo acompañaba en el peronismo no K que intentaba conformar un espacio para aglutinar a Roberto Lavagna, los gobernadores y Sergio Massa. Explicó su presencia: dijo que colabora con Matías Lammens en la Ciudad y terminó reencontrándose con viejos amigos que lo invitaron a verse café de por medio.