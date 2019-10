Conocida la sentencia, Garavano afirmó que había que esperar que la Corte clarifique los alcances del fallo para tomar las medidas solicitadas, señaló que quería creer que no había intencionalidad politica y señaló que “escapa a la tradición de la Corte” no no abordar temas electorales en los fallos. Por su parte el presidente Mauricio Macri afirmó: “No se entiende a los gobernadores que forman parte del Frente de Todos y que tienen en su plataforma como propuestas algunas de las medidas tomadas pos Paso”