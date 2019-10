Muy al final de su extensa reunión con la plana mayor de la UIA –calificada como productiva por las partes-, Alberto Fernández dejó ayer un mensaje que no debería pasar inadvertido: señaló limitaciones de caja para atender algunos reclamos empresariales, en particular la reforma tributaria y otros pedidos similares. Lo expuso como una carga objetiva, por el estado de las cuentas que heredaría si consagra su proyecto presidencial en pocas semanas. El tono de la conversación dio por sentado su triunfo. Y por eso mismo su referencia a un “déficit fiscal de 7 puntos” no resultó un elemento menor. Sonó también a respuesta preventiva.