A pesar de los conflictos bélicos que siempre tiene Israel con sus vecinos, en los últimos años este pequeño país creció a un ritmo vertiginoso en su economía: el PBI aumentó en un 4,1%, la inflación está en el orden del 0,3%, casi no hay desocupación y el ingreso anual per cápita es de unos 42.000 dólares, por lo que un salario promedio ronda en los USD 3.500 mensuales. El costo de vida, no obstante, es muy elevado.