El 26 de diciembre De Vido cumplirá 70 años. Es la edad a partir de la cual la ley permite acceder a la prisión domiciliaria. Si bien el otorgamiento no es automático, algunos jueces tienen el criterio de darla. A eso se suma que la defensa del ex funcionario planteó problemas de salud –es insulino dependiente– que podría robustecer el argumento de edad para seguir la detención en su chacra de la localidad de Zárate. De Vido tiene una condena que no está firme por la tragedia de Once, varios juicios en marcha –como el de la obra pública que comparte con la ex presidenta Cristina Kirchner- y una seguidilla de procesamientos.