—Para mí es por supuesto es la primera mujer electa presidente de los argentinos y de las argentinas en dos oportunidades. Es la persona que nos invitó a sentir a las mujeres la capacidad de empoderarnos para poder mirar a los ojos a cualquier poderoso y decirles "acá estamos y somos capaces de proponernos cambiar el destino de lo que esta mal". Si tengo que decir algo de Cristina digo: Cristina derribó el mito de los problemas estructurales. Cristina enfrentó la idea de lo estructural que sentencia la posibilidad de ser transformado. Yo quiero quedarme siempre con eso en mi historia, que es no existe problema estructural que no podamos enfrentar, que no podamos confrontar, que no lo podamos hacer desde las ideas debates e incluso construyendo consenso. E incluso sumando a quienes no piensan exactamente igual, pero que esos problemas estructurales de la Argentina tienen respuesta y pueden ser solucionados.