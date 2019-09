El sobreseimiento por asociación ilícita incluyó también a otros ex funcionarios que llegaron a estar imputados por ese delito y que no fueron procesados como Oscar Parrilli o Jorge Mayoral; y a ex funcionarios que estuvieron presos y que fueron desvinculados de la banda como Hernán Gómez o Martín Larraburu. Y también a empresarios a los que la Cámara Federal sacó de la asociación y solo les dejó el delito de cohecho. "No pudo acreditarse el acuerdo criminal, por el que asumieran un rol determinado dentro de la organización y que sirva para alcanzar sus fines, lo cual debe tener además cierta proyección en el tiempo", se afirmó.