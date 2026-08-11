Guía para ver el eclipse solar sin riesgos: cómo evitar los atascos, cuáles son las gafas seguras y cómo prevenir incendios

El Planetario de Madrid. (REUTERS/Ana Beltrán)

Guardar

Solo queda un día para que se produzca el esperado eclipse solar total. El fenómeno comenzará a las 17:34 horas, (hora peninsular) en el mar de Bering y terminará a las 21:58 en el océano Atlántico, con una duración total de 264 minutos, algo menos de cuatro horas y media.

Será visible como parcial en el norte de Norteamérica, gran parte de Europa y el oeste de África. La franja de totalidad atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia, el extremo oeste de Islandia y después la península Ibérica. En territorio español, el primer punto donde se verá será Galicia. En A Coruña empezará a las 19: 31 horas alcanzará su máximo a las 20: 28 y terminará a las 21:22, con 76 segundos de totalidad y el Sol a 12 grados de altura. El último lugar donde será visible será Baleares. En Palma de Mallorca comenzará a las 19:38 y tendrá su máximo a las 20:32, pocos minutos antes de la puesta de sol, con el astro a solo 2 grados sobre el horizonte, conforme detalla la comisión científica y de asesoramiento del Trio de Eclipses, el organismo habilitado por el Gobierno para dirigir las actuaciones en estos fenómenos.

PUBLICIDAD

A qué hora se verá el eclipse total de Sol en España

El eclipse será total en gran parte de la mitad norte peninsular y en Baleares, mientras que en la mitad sur solo se observará como parcial. La duración cambiará según la localidad, de modo que en unos lugares se prolongará varios minutos y en otros será más breve o presentará condiciones distintas. La web oficial trioeclipses.es desglosa los horarios por municipios. Sin embargo, el inicio y el fin del evento se producirá aproximadamente en todo el territorio entre las 19:30 y las 21:30.

La baja elevación del Sol condicionará de forma decisiva la experiencia. La comisión científica explica en la web que conviene buscar un punto elevado y con el horizonte oeste completamente despejado, sin montes, edificios o árboles que puedan tapar la visión justo antes del ocaso.

PUBLICIDAD

El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

Esa posición tan baja del Sol también abre una oportunidad para la fotografía astronómica. El medio señala que será posible captar el Sol eclipsado junto a monumentos, accidentes del terreno o árboles, una circunstancia especialmente favorable para los astrofotógrafos.

Ante todo, gafas certificadas

La comisión científica subraya que la observación directa del eclipse solo debe realizarse con gafas certificadas bajo la norma ISO 12312-2, nunca con gafas de sol convencionales, cristales ahumados, radiografías o CDs. La exposición directa sin protección puede provocar daños irreversibles en la vista. Es fundamental revisar el estado de las gafas antes de usarlas y supervisar especialmente a menores y personas con gafas graduadas.

PUBLICIDAD

Solo durante los minutos de totalidad absoluta será seguro retirar la protección ocular, volviendo a colocársela en cuanto se detecte el primer rayo solar.

Riesgo de nubes en el Cantábrico

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la previsión apunta a cielos mayoritariamente despejados en la península, salvo en el área cantábrica, litoral gallego, costa de Alborán y zonas de montaña del norte y este peninsular. Además, se espera alguna posible tormenta aislada en el Pirineo oriental y sistemas Béticos.

Mapa de la previsión de nubosidad. (Aemet)

Temperaturas altas y riesgo de incendios

El eclipse coincidirá con una jornada calurosa. Las temperaturas superarán los 36 grados en gran parte de España, alcanzando más de 40 grados en el nordeste, centro, sur peninsular y Mallorca. Entre las 20 y 21 horas, durante el eclipse, se prevé un descenso de 2 a 5 grados respecto a las máximas, según la Aemet.

PUBLICIDAD

El portavoz de la agencia, Rubén del Campo, advierte en un comunicado de un riesgo “muy alto o extremo” de incendios en la mayor parte del territorio, especialmente en el interior de Galicia, Castilla y León, norte de Aragón y Cataluña. “Mucha precaución en las salidas al campo a observar el eclipse. Si se inicia un incendio, podría ser muy difícil de apagar en cualquier caso”, señala el Del Campo.

La normativa prohíbe cualquier tipo de fuego en áreas forestales en verano. Se recomienda restringir el acceso a zonas protegidas y minimizar la generación de residuos durante la observación.

PUBLICIDAD

Gafas para el eclipse. (REUTERS/Ana Beltrán)

Movilidad, tráfico y planificación de desplazamientos

El fenómeno se producirá durante la Operación Verano, periodo de alta movilidad en el país. Las autoridades han puesto en marcha planes de refuerzo policial y gestión del tráfico bajo la coordinación de la Dirección General de Tráfico (DGT). El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible desarrolla un estudio de movilidad para identificar riesgos y proponer medidas ante el previsible aumento de desplazamientos.

Desde la web del Trio de Eclipses se recomienda evitar desplazamientos improvisados, priorizar ubicaciones cercanas a la red de alta capacidad y planificar los viajes con antelación. El uso del transporte público y la permanencia en el lugar de observación tras el eclipse ayudarán a minimizar congestiones.

PUBLICIDAD

<br>