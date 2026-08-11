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Detienen y liberan al alcalde de Kinchil, Irvin Pisté Canul: qué se sabe del caso

Agentes federales arrestaron al presidente municipal de Kinchil tres días después de que rindiera su segundo informe de Gobierno

Irvin de la Cruz Pisté Canul fue detenido. (Facebook: Irvin de la Cruz Pisté Canul)
Irvin de la Cruz Pisté Canul fue detenido. (Facebook: Irvin de la Cruz Pisté Canul)
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Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron este lunes al presidente municipal de Kinchil, Irvin de la Cruz Pisté Canul, en el interior del Palacio Municipal de ese municipio ubicado a unos 50 kilómetros al sureste de Mérida, lo trasladaron al Centro de Justicia Penal Federal en la capital yucateca y lo liberaron horas después.

El Registro Nacional de Detenciones (RND) registró la aprehensión a las 12:00 horas; el propio alcalde la describió públicamente como una comparecencia voluntaria.

El origen del procedimiento se remonta a su primera administración, entre 2015 y 2018, cuando Pisté Canul gobernó Kinchil bajo las siglas del PRI. El caso está ligado a un programa de techos que presentó anomalías. El alcalde tenía conocimiento del expediente y había interpuesto un amparo para evitar ser procesado, pero la medida cautelar venció el mes pasado y la orden de aprehensión se activó.

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(RND)
(RND)

Pisté Canul acumula más de 20 amparos y recursos legales interpuestos desde 2024 para impedir ser procesado por una serie de procedimientos que incluyen presunto desvío de recursos, tráfico de influencias, irregularidades en la posesión de tierras y propiedades familiares, despojos y falta de manutención.

Los primeros reportes tras su detención también apuntaban al incumplimiento de una pensión alimenticia como posible motivo del arresto.

El operativo rodeó el Ayuntamiento y generó alarma entre los vecinos

El procedimiento comenzó a hacerse visible alrededor del mediodía, cuando habitantes y trabajadores del municipio observaron vehículos sin rotular con placas de otros estados y elementos armados con uniformes de la SSPC —dependencia que encabeza Omar García Harfuch— rodeando el Palacio Municipal.

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Testigos señalaron que una unidad ingresó hasta la terraza del edificio y salió escoltada minutos después, con el alcalde en el asiento trasero acompañado por dos agentes.

(Facebook: Irvin de la Cruz Pisté Canul)
(Facebook: Irvin de la Cruz Pisté Canul)

El Registro Nacional de Detenciones consignó la aprehensión de Irvin de la Cruz Pisté Canul en la colonia Centro de Kinchil, sobre la calle 21 entre las calles 18 y 20, frente al parque principal. La misma ficha establece como autoridad a disposición el Centro de Justicia Penal Federal en Mérida, Yucatán.

El alcalde fue sometido a una audiencia de orden cautelar en la que se solicitó su prisión preventiva. Su equipo defensor estimó desde el inicio que Pisté Canul obtendría la libertad en pocas horas ante lo que calificó como inconsistencias en las denuncias.

Pisté Canul regresó al Palacio Municipal y dijo que no tiene nada que esconder

Entrada la tarde, el propio presidente municipal reapareció en el Ayuntamiento y publicó un comunicado en sus redes sociales. “El día de hoy tuve conocimiento, prácticamente de último momento, de que debía comparecer ante una autoridad con motivo de un procedimiento legal que se encuentra en trámite”, escribió Pisté Canul.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Añadió que “todo transcurrió de manera favorable” y que se encontraba “desempeñando con absoluta normalidad” sus funciones.

“Tengo plena confianza en que jurídicamente me asiste la razón”, afirmó el alcalde en el comunicado. Agregó que se presentará ante las autoridades las veces que sea requerido y que el asunto “seguirá su curso por las vías legales correspondientes”.

El alcalde gobierna Kinchil por segunda ocasión. Su primera administración fue de 2015 a 2018 con el PRI; la actual, de 2024 a 2027, la encabeza bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado de Morena. Apenas el pasado sábado rindió su segundo informe de Gobierno, siendo el primero de los 106 alcaldes de Yucatán en hacerlo, tres días antes de que se ejecutara la orden de aprehensión.

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